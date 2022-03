Le titre One More Time des Daft Punk fête ses 18 ans aujourd'hui même. Sorti le 13 novembre 2000, c'était le premier single de Discovery, le deuxième album du duo casqué. Cinq jours après sa sortie, le samedi 18 novembre 2000, One More Time entré au top 50 directement à la première place. Il n'y restera qu'une semaine.

