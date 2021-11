Tour de Normandie : L'étape 6 en fil rouge...

14H: Le peloton à quitter Domfront peu avant 13H. Après une heure de course et 68 km parcourus, une échappée de six coureurs s'est formée avec 2 français Jean-Marc Bideau (Bretagne-Shuller) et Sébastien Harbonnier (Armée de terre). les deux tricolores sont accompagnés de Nick Van der Lijke (Rabobank), Ryan Eastmann (Livestrong) Andre Steensen (Glud&Marstrand) et Michael Andresen(Glud&Marstrand). Les 6 comptent plus de 6 minutes d'avance sur un peloton emmené par les Endura Racing et Europcar...

14H30: Le peloton s'est mis en route et a décidé de réduire l'écart avec les hommes de tête à qui il ne reste plus de 4'44 d'avance après 90 km... Pour l'anecdote, Andre Steensen(Glud &Marstrand) est maillot jaune virtuel puisqu'il ne comptait que 2'29 de retard sur Cousin avant l'étape...

15H00: 3'20 d'avance pour les 6 échappés, plus que deux tours de circuit à couvrir autour de Villers. Arrivée prévue entre 16H00 et 16H20...

15H30: Plus que 3 hommes en tête Jean-Marc Bideau (Bretagne-Shuller) Andre Steensen (Glud&Marstrand) et Nick Van der Lijke (Rabobank) ont pris la poudre d'escampette. Les 3 autres échappés sont 3" derrière avec un homme intercalé devant le peloton qui n'est autre que le maillot jaune, Jérôme Cousin qui tente de preserver son maillot jaune... rendez vous à 16H!!!