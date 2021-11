Tour de Normandie: L'étape 5 en fil rouge...

16H05: Victoire de l'Anglais Rowsell de l'équipe Endura Racing... Cousin (Europcar reste en jaune)

15H50: Jonathan Thiré seul en tête avec 10" d'vance sur le peloton. Il reste 12km

15H30: Attaque de Freddy Bichot (Veranda U) et Jonathan Thire (Auber 93) . Le champion de France amateur et son compagnon de l'équipe Auber 93 prennent 153 d'avance sur le peloton au moment d'entrer dans Flers. La foule est nombreuse dans la ville ornaise...

15H20: Regroupement à l'entrée d'Aubusson Km 157. Entrée sur le circuit final

15H10: Regroupement avec les échappés. 22 Hommes partent en contre parmi lesquels 3 coureur de l'équipe Europcar dont le maillot jaune, Jérôme Cousin. Ces dernier prennent 35" d'avance..

15H00: L'avance des trois fuyards a fondu comme neige au soleil. En haut Du col du Berjou, les 3 hommes comptent moins d'une minute d'avance... Notez que le Peloton est entré dans l'Orne au km 140...

14H00: Après 100 Km de course, 3 hommes en tête le Britannique Richard Handley (RAPHA CONDOR - SHARP), le Hollandais Lars Vierbergen (Koga Cycling Team) et le "petit" français Jimmy Turgis (CC NOGENT). Les trois fuyards comptent 3'10 d'avance sur le peloton qui a décidé de réduire son rythme après 2heures de course à plus de 47Km/H de moyenne...