Rock The Ballet au Zénith de Caen

Il n’avait que 13 ans, le jeune prodige américain Rasta Thomas, quand le Jeune Ballet de France l’engage. L’année suivante il gagne la médaille d’Or en compétition internationale de ballet. Depuis il a dansé avec les plus grands chorégraphes classiques du monde, en vedette à Broadway, et au cinéma avec Patrick Swayze.



Aujourd’hui, Rasta Thomas, enfant terrible de la danse, revient en France avec sa propre troupe de virtuoses, les Bad Boys of Dance. Ils apportent leur superbe technique classique au service de leurs tubes favoris : Michael Jackson, Prince, U2, Black Eyed Peas, Lenny Kravitz et d’autres. Les Bad Boys mélangent les genres, de la danse classique au jazz, au Hip Hop, aux claquettes, à l’acrobatie, et même aux arts martiaux. Ils bousculent joyeusement les conventions, avec l’aise des virtuoses. La chorégraphie de Rasta Thomas et de sa femme Adrienne Canterna-Thomas combine tous ces éléments avec originalité.



Le but de ce danseur devenu chorégraphe est de dépoussiérer la danse des siècles passés, et pour les danseurs de la troupe de partager avec tous les publics leur joie pure de danser sur les musiques d’hier et d'aujourd'hui.

Rendez-vous le mercredi 28 mars au Zénith de Caen. Le spectacle commence à 20h.

