Menaces visant Macron: 4 sympathisants de l'ultradroite mis en examen

Arrêtés mardi, ces quatre hommes de 22 à 62 ans ont été présentés à un juge et mis en examen pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle" et détention d'armes non autorisée en relation avec une entreprise terroriste. Deux d'entre eux, dont le principal suspect, ont été placés en détention provisoire.

