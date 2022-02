L'IAE de Caen ouvre ses portes, le 10 novembre, de 16h à 20h. Sont invités à s'y rendre tous les salariés, professionnels et demandeurs d'emploi souhaitant poursuivre ou reprendre une formation en gestion et management. L'IAE de Caen, c'est 3 rue Claude Bloch, à Caen. Plus d'informations au 02 31 56 65 09.



