Hors Normandie. Allez à Paris pour le concert de 5 seconds of Summer avec Tendance Ouest

Assistez au concert du groupe australien 5 seconds of Summer à Paris, mardi 13 novembre au Zénith de Paris ! Tendance Ouest vous offre vos 2 places + le trajet en train jusqu'à Paris (aller mardi 13 novembre et retour mercredi 14 novembre)+ la nuit à l'hôtel (du mardi 13 au mercredi 14 novembre 2018).

Fondé à Sydney en 2011, 5 Seconds Of Summer (5SOS) évolue sur la scène pop rock australienne. Le groupe 5SOS (prononcez "Five Sauce") est composé de Luke Hemmings (chant, guitare), Michael Clifford (guitare, chant), Calum Hood (basse, chant) et Ashton Irwin (batterie, chant). Les quatre amis se font connaître en postant des vidéos sur le net où ils rassemblent peu à peu un grand nombre de fans et followers sur les réseaux sociaux, attirant ainsi l'intérêt des maisons de disques. Leur notoriété internationale va s'accélérer grâce à Louis Tomlinson, membre du boys band anglais One Direction, qui va déclarer être fan du groupe et partager plusieurs de leurs vidéos. One Direction va, par ailleurs, les choisir pour assurer les premières parties de leur tournée mondiale "Take Me Home Tour". Propulsés sur la scène musicale mondiale, 5SOS sort en 2014 son premier album intitulé"5 Seconds of Summer".

Pour jouer, sélectionnez-vous par SMS immédiatement en envoyant CONCERT au 7 11 12 (65cts+prix d'un SMS) du vendredi 9 novembre à 9h au dimanche 11 novembre 2018 à 21h.

Tirage au sort en direct lundi 12 novembre 2018 entre 8h et 9h dans Normandie Matin.

Bonne chance!