Déville-lès-Rouen. Près de Rouen, une cheminée s'effondre sur un bâtiment

Il était environ 17h30 mardi 6 novembre 2018 quand les pompiers ont été appelés pour une intervention à Déville-lès-Rouen (Seine-Maritime). Une cheminée venait de s'effondrer sur un bâtiment rue Dr-Emile-Bataille.

Quatre personnes ont été évacuées le temps de l'intervention des secours et un bar situé au rez-de-chaussée a été fermé.

Deux personnes relogées

Une équipe de secours spécialisée dans le sauvetage et le déblaiement a effectué une analyse du bâtiment quant au risque de ruine et a sécurisé les lieux. Un appartement a été déclaré inutilisable et deux personnes vont devoir être relogées par des proches.

Les occupants des autres appartements ont pu regagner leur logement.