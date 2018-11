Près de Rouen, le collectif La Garenne évacué d'un nouveau squat

Nouvel échec, après celui de la rue de Joyeuse à Rouen (Seine-Maritime) il y a quelques semaines. Le lundi 5 novembre 2018, les bénévoles du collectif La Garenne se sont fait expulser après une nouvelle tentative d'occupation d'un bâtiment, cette fois dans la ville de Grand-Couronne. Un nouveau revers après l'évacuation du Hameau des brouettes, le mardi 23 octobre 2018.

Comme à leur habitude, les militants qui viennent en aide à des migrants sans logement ont attendu 48 heures pour faire connaître leur position et faire valoir leur droit à occuper les lieux. Mais ils ont quand même été délogés par les forces de l'ordre en milieu d'après-midi.

"Dès ce soir, quelque chose d'autre est prévu"

"La ville était au courant et on respectait le délai de 48 heures. Mais on s'est trompé car le bâtiment appartient à l'Agence régionale de santé (ARS) et la directrice de l'IME voisin a demandé l'intervention des forces de l'ordre", explique Kévin-Émeric Théry, l'un des militants. Déçu, il affirme tout de même que l'évacuation s'est passée dans le calme et sans résistance.

Alors que les militants prévoient de faire un point dans la soirée avec la presse, personne ne devrait passer la nuit à la rue. "Dès ce soir, quelque chose d'autre est prévu", prévient le collectif.