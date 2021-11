L’osso buco, cuisinez-le moelleux

Osso Buco à la milanaise



Pour 6 personnes

Préparation : 20 mn

Cuisson : 1h40 environ



1 kg de jarret de veau

Farine

2 oignons

4 grosses tomates

Huile d’olive

20 cl de vin blanc

20 cl de bouillon

1 gousse d’ail

1 bouquet garni, 1/2 citron, persil haché, sel, poivre



Demandez au boucher de couper le jarret en tranches épaisses de 4 à 5 cm.

Saler et poivrez ces rouelles. Farinez-les. Pelez et émincez les oignons. Pelez et concassez les tomates.

Faire chauffer 3 cuillères à soupe d’huile dans une cocotte. Mettez-y à dorer les tranches de viande en les retournant plusieurs fois.

Ajoutez les oignons et laissez-les blondir. Mouillez avec le vin blanc et laissez-le réduire à découvert, puis ajoutez les tomates et le bouillon.

Mélangez.

Pelez et écrasez l’ail, ajoutez-le avec le bouquet garni. Couvrez et faites cuire dans le four à 200 °C pendant 1 h 30 environ.

Egouttez les morceaux de viande et mettez-les dans un plat creux bien chaud. Jetez le bouquet garni. Faites réduire le fond de cuisson sur feu vif et nappez-en les morceaux. Ajoutez le jus du citron et 2 cuillères à soupe de persil frais.