Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 7 novembre

Bélier

Un grand mépris vis-à-vis de quelqu'un qui vous a déçu. Un véritable arrêté de péril sur une relation ou amitié en ruine.

Taureau

Vos soutiens vous font quelques reproches sur votre attitude un peu trop tranchée. Certes il faut de l'ordre mais évitez la froideur et la distance. Soyez accessible.

Gémeaux

Vous optez pour l'activisme dans le travail pour combler une forme de solitude. Le présentéisme ne sera jamais un pansement pour les bobos de l'âme.

Cancer

Vous avez l'impression de boire la tasse et d'être en apnée devant tout ce qui vous attend aujourd'hui. Pas un instant pour souffler. Au moins vous ne verrez pas le temps passer.

Lion

Vous pourrez compter sur la solidarité familiale. Juste une poussière sur le cœur, une contrariété vous empêche de tourner rond. Une main tendue chasse bien des nuages.

Vierge

Le soleil a rendez-vous avec la lune. Une éclipse surprenante vous prépare une journée remplie d'innovation et de début de changements.

Balance

Pas besoin de noircir le tableau, la situation est suffisamment complexe. Ce n'est pas le jour de disserter. Certaines tensions sont présentes. Il en est ainsi parfois.

Scorpion

Vous êtes dopé par une énergie à toute épreuve. Rien ne saurait vous arrêter. C'est comme cela. Vous êtes le phénix du zodiaque.

Sagittaire

Vous désirez vous remettre au sport ou tout simplement continuer avec des objectifs raisonnables sans trop faire souffrir la bête.

Capricorne

Journée qui souligne l'accélération du temps et le grand chambardement de valeurs. Vous êtes en pleine recherche de l'essentiel.

Verseau

Votre cœur fait boom. Vos sentiments sont amplifiés, plus rien de fluctuant. Vous êtes passionné et intrépide.

Poissons

Vous aurez un point d'honneur à être élégant, soigné et souriant. Les coups de cœur sont proches. Vous donnerez le meilleur de vous-même et un peu plus.