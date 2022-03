Le-Havre. Emmaüs Le Havre : vente de Noël

Samedi 10 novembre 2018, de 10 heures à 18 heures, Emmaüs Le Havre organise une grande vente solidaire spéciale Noël sur son site de Cauville-sur-Mer (Seine-Maritime). Au programme : jouets et décoration de Noël, mobilier neuf et d'occasion, bibelots, tableaux, vêtements, articles de sport et curiosités diverses.