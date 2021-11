Squash : une cinquantaine de joueurs attendus à l'Open de la prairie

Où en est le squash à Caen ?

Le club est installé à Louvigny depuis deux ans dans un complexe doté de huit cours. Le seul club qui peut rivaliser dans l'ouest, c'est Rennes. Le squash est constitué à 80 % de clubs privés, comme le nôtre, non municipaux. Nous avons 3 000 pratiquants dans l'année dont 120 licenciés, quasiment deux fois plus que la saison dernière. Parmi eux figurent 24 compétiteurs répartis en trois équipes. Deux évoluent en R1 (première division régionale) et une équipe R3. Notre équipe première a une toute petite chance de se qualifier pour les play-off, qui permettent d'accéder en division nationale.

Qu'est-ce que l'Open ?

C'est un tournoi organisé par le club sur un week-end. Il s'agira de la troisième édition, la deuxième ayant eu lieu en novembre 2011. On attend entre 40 et 60 joueurs, dont une douzaine de filles, issus de tout l'ouest et de Paris. C'est un niveau interrégional, certains concurrents sont en troisième série (le classement est divisé en cinq séries, ndlr). Beaucoup de joueurs adorent venir chez nous. Il y a une convivialité qui se détache dans ce club.