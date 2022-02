Travaux. Caen : le Moho, premier collider en Europe

Alors que le déploiement des accélérateurs, des co-working ou des tiers-lieux se généralisent dans le monde entier, le MoHo à Caen (Calvados) se veut être le premier collider en Europe : "collider est un mot scientifique. En physique, ça veut dire : accélérateur de particules", explique Nicolas Géray, co-fondateur du MoHo. En clair, ce futur lieu consiste à proposer à des publics différents de travailler et d'innover de manière pérenne ensemble. "Nous faisons face à beaucoup de challenges : la crise migratoire, la montée des extrêmes, le réchauffement climatique… Ensemble, on peut trouver des solutions."

[image1]

Un D-day de l'entreprenariat

Olivier Cotinat et Nicolas Géray ont donc imaginé un lieu de vie et inspirant pour travailler, réparti en deux espaces. Il y aura tout d'abord un espace grand public de 1 500 m2, totalement gratuit. "On souhaite que les gens viennent quand ils le veulent, sans contrainte", précise Nicolas Géray. L'autre zone sera, quant à elle payante et dédiée aux abonnés. "500 sièges de co-working, neuf salles de réunion, huit salles de créativité, un amphithéâtre de 172 personnes…", détaille-t-il.

[image2]

Pour Nicolas Géray et son équipe, le MoHo sera demain la vitrine de l'économie numérique régionale. Ils ont même une ambition internationale, en créant une communauté à l'étranger. "Nous proposerons des programmes universitaires pour attirer des étudiants étrangers ici."

Le coût de l'opération est de 25 millions d'euros. La communauté urbaine Caen la mer et la Région ont investi 18 millions d'euros pour racheter et rénover l'ancienne succursale Renault. "Les travaux sont d'ailleurs réalisés par Normandie Aménagement."

Le MoHo devrait ouvrir ses portes en 2020.