Alençon. Heure d'hiver : piétons et cyclistes, restez visibles !

Aurore, crépuscule, brouillard, buée sur les vitres : depuis le passage à l'heure d'hiver dimanche 28 octobre 2018, beaucoup d'usagers circulent désormais de nuit, notamment pour aller et revenir du travail. Et après les vacances scolaires de la Toussaint, ce sera aussi le cas pour les trajets aller et retour de l'école, du collège ou du lycée…