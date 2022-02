Alençon. Orne : Halloween et ses déambulations de petits monstres

Halloween est une fête païenne née en Irlande et en Écosse. Puis après les vagues d'émigration vers le nouveau monde, elle s'est imposée dans les années 1920 aux États-Unis et au Canada, avant d'arriver en France beaucoup plus tard, dans les années 2000.

Les petits ornais vont déambuler

Mercredi 31 octobre 2018, les petites sorcières et autres monstres sanguinolents vont déambuler déguisés et maquillés, de maison en maison, pour réclamer des bonbons. Les petits monstres piaffent d'impatience pour se déguiser, comme ici, à Alençon (Orne) :

Enfants déguisés pour Halloween Impossible de lire le son.

Comme le veut la légende, malheur à qui n'aura pas de bonbons à distribuer : il recevra un sort !

