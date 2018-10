À Rouen, une agression violente et homophobe sur un jeune homme

Les faits se sont produits dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 octobre 2018, mais l'affaire commence à prendre de l'ampleur. Notamment sur les réseaux sociaux, avec les prises de parole du préfet Frédéric Potier ou du porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. Le lundi 29 octobre 2018, ils dénoncent l'agression homophobe dont a été victime un jeune homme de 33 ans, à Rouen (Seine-Maritime).

Pensées et soutien à Romain suite à l'agression homophobe dont il a été victime. Nous ne laisserons rien passer. Les coupables seront retrouvés et jugés. L'Etat est mobilisé pour lutter contre toutes les violences.#nerienlâcher https://t.co/tAldRzhMvA — Benjamin Griveaux (@BGriveaux) 28 octobre 2018

Alors qu'il se trouve dans un bar avec des amis, l'homme, originaire de l'Eure, fait la connaissance de deux autres hommes. Avec un ami, il les suit pour poursuivre la soirée dans un autre bar. À la sortie de celui-ci, il révèle à ces deux nouvelles connaissances qu'il est homosexuel. C'est à partir de ce moment que sa soirée vire au drame.

Roué de coups et volé

Alors qu'il monte en voiture avec eux pour aller à un after, l'un des deux individus commence à le rouer de coups et à proférer des insultes homophobes. En le fouillant, l'agresseur trouve une carte bleue et tente de retirer de l'argent avec, sans succès. De retour dans le véhicule, les coups recommencent à pleuvoir et une deuxième carte bancaire est trouvée.

Cette fois, après quelques heures de coups, les agresseurs forcent la victime à se rendre au guichet d'une banque, place Saint-Marc. Accompagné d'un des deux individus, la victime retire effectivement 800€, mais elle parvient à se réfugier dans l'agence bancaire. L'agresseur tient son butin mais il prend la fuite en voiture avec son complice.

Une enquête pour séquestration et vol avec violence en réunion à caractère homophobe a été ouverte pour les retrouver et confiée à la Sûreté départementale.