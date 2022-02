Caen. Bonne table à Caen : un déjeuner de gourmet chez Monsieur Louis

Avec sa façade bleu roi, Monsieur Louis attire l'œil place Saint-Saveur à Caen (Calvados). Des lettres d'or, des nappes blanches, des fauteuils en velours : pas de doute, le restaurant est plutôt haut de gamme. Un rapide coup d'œil sur la carte le confirme.

Produits locaux

Les amateurs de produits de la mer opteront pour une brochette de Saint-Jacques ou un homard rôti au beurre d'Isigny, les autres pour une côte de veau à la crème d'Isigny ou un mignon de porc au cidre. Les plats sont faits maison et à base de produits frais. Des plats qui mettent en valeur les produits de notre région. Si les prix attirent une clientèle plutôt aisée, le Monsieur Louis propose aussi un plat du jour à 12€, que l'on peut compléter par le dessert à 4€. J'ai donc opté pour celui-ci. On me sert un filet de lieu noir, accompagné de potirons et de tomates confites.

Un mélange très original, et surtout très savoureux. Les légumes et le poisson sont frais. Une alléchante odeur se dégage de l'assiette quand je suis servi. Ni trop peu, ni trop lourd. Le plat est bien dosé. J'enchaîne avec le dessert du jour : une île flottante.

Un repas équilibré, gourmet, avec des produits locaux, pour moins de 20 euros. C'est promis, je reviendrai goûter les autres plats proposés.