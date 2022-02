Rouen. Football: Deville-Maromme sorti de la Coupe de France par l'AG Caen

Malgré une division d'écart entre les deux équipes, se sont bien les pensionnaires de Régionale 1 l'AG Caen qui se sont imposés face à Deville-Maromme (Seine-Maritime) pensionnaire de National 3 sur le score de 3-1 lors du 6è tour de la Coupe de France samedi 27 octobre 2018.

Menés 1-0 à partir de la 22è minute sur un but de Guerrier puis 2-0 après le retour des vestiaires par Suzanne de la tête après une minute de jeu.

Malgré l'expulsion de Mendes à la 57è minute, les joueurs de Deville-Maromme vont trouver les ressources pour revenir à 2-1 à la 76è minute par Renard 2-1. Les joueurs de l'agglomération rouennaise vont alors pousser pour égaliser mais vont se faire contrer assez logiquement en fin de rencontre par Suzanne qui part seul au but pour inscrire un doublé et un 3è but qui cloue les espoirs des locaux.

Éliminés de la Coupe de France, les joueurs de Romain Corbard retrouveront le National 3 samedi 3 novembre 2018 avec un déplacement à Alençon.

