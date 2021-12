Caen. Coupe de France (SMC-PSG, 1-3) : Paris en finale, Caen battu mais valeureux

Le match

Pour sa première demi-finale de Coupe de France, le Stade Malherbe Caen aura fait plus que bonne figure. Bien campés sur leurs positions, les Normands laissaient peu de ballons de but aux Parisiens. Et le Malherbiste Vincent Bessat cadrait même le premier tir de la rencontre (3'). Le PSG était ultra dominateur et se retrouvait proche de l'ouverture du score quand Kylian Mbappé servait Di Maria en retrait. Mais l'attaquant argentin envoyait le ballon directement dans les bras de Brice Samba (16'). Et malgré l'ouverture du score des Parisiens par la suite (25'), le SMC relevait la tête en fin de mi-temps, égalisant juste avant la pause par Ismaël Diomandé.

Au retour des vestiaires, Edinson Cavani se pensait alors un instant buteur, mais sa réalisation fut refusée pour hors-jeu (48'). Les Caennais étaient valeureux mais ne parvenaient pas à se créer d'occasions comme ils avaient su le faire en première mi-temps. Logiquement, le PSG fit craquer les Normands en fin de match par Kylian Mbappé (81'), puis par Christopher Nkunku dans les arrêts de jeu.

Les buts

25'. Le ballon arrive du côté gauche sur Edison Cavani pour les Parisiens. L'international uruguayen prolonge son ballon pour Kylian Mbappé au second poteau qui n'a plus qu'à marquer dans le but vide.

Caen : 1 - Paris : 1

44'. Suite à un mauvais dégagement parisien, Isamël Diomandé tente sa chance plein axe, à une vingtaine de mètres du but adverse. Son tir détourné finit au fond du but parisien.

Caen : 1- Paris : 1

81' : Edinson Cavani hérite d'un bon ballon dans la profondeur dans le couloir gauche. Sa vitesse lui permet d'adresser un bon centre à destination de Kylian Mbappé qui bien lancé converti l'offrande.

Caen : 1- Paris : 2

90'+4 : Christopher Nkunku, tout juste entré en jeu, profite d'un beau mouvement dans l'axe. Endinson Cavani lui remet le ballon en une touche avant que le jeune attaquant parisien n'assure le coup d'un plat du pied parfait.

Caen : 1- Paris : 3

La fiche

Mi-temps : 1-1 , Arbitre : F. Letexier

CAEN : Samba, Bessat, Genevois, Djiku, Da Silva, Diomandé, Peeters, Deminguet (Avounou, 75'), Rodelin, Santini (Crivelli, 46e), Kouakou (Féret, 58'), entr : Patrice Garande.

But : Diomandé (44')

PSG : Trapp, Berchiche, Silva, Marquinhos, Meunier, Rabiot, Lo Celso, Draxler (Pastore, 71'), Di Maria (Nkunku, 90'), Cavani, Mbappé (Alves, 83'), entr. Unai Emery

But : Mbappé (25')

