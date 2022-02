Saint-Lô. Meeting d'automne: du spectacle équestre pour tous à Saint-Lô

Du 23 au 28 octobre 2018 le grand meeting d'automne prend ses quartiers au Pôle Hippique de Saint-Lô (Manche).

Spectacle pour tous

Le point d'orgue de ce meeting est le spectacle équestre proposé samedi 27 octobre à 22h. Deux compagnies se partagent le spectacle: - Anne Gaelle Bertho (dressage en liberté)

- les Écuries El Duende (équitation iberique, garrocha, sur fond de flamenco)

Pour le reste de nombreux concours, CSI 2* ou 3* se succèdent tout au long de la semaine et du week-end. Trois ventes aux enchères sont également organisées avec plus de 110 chevaux proposés. (vendredi 26 octobre de 21h à 23h, samedi 27 octobre de 10h à 12h30 et dimanche 28 octobre de 19h à 23h).

Plus d'informations sur le site du Pôle Hippique.

Pendant ce temps dans l'Orne, un festival de spectacles équestres se déroule.

Spectacle équestre à 22h. 10 euros l'entrée. gratuit pour les moins de 12 ans.