Rouen. Rouen : des automobilistes appellent à "bloquer la ville"

Plus de 1 200 membres déjà réunis, en l'espace de 24 heures. Le vendredi 26 octobre 2018, la page Facebook Blocage national Rouen est l'une communautés qui prend le mieux sur les réseaux sociaux. Son but ? Organiser un blocage routier aux abords de Rouen (Seine-Maritime), le samedi 17 novembre 2018, à l'instar de nombreuses villes comme à Caen (Calvados), pour protester contre la hausse du prix des carburants. Et ce n'est pas la seule. Près de 600 autres personnes sont par exemple réunies sur la page Blocage de Rouen le 17 novembre.

Différents points de blocage À un peu moins d'un mois du rassemblement, les initiatives sont encore quelque peu éparpillées. Mais des idées et des directives communes émergent pour encadrer la manifestation. Par exemple, à Rouen, différents points de blocage ont déjà été ciblés et reviennent régulièrement dans les messages des internautes, comme le rond-point des vaches, le pont Flaubert ou encore l'A13 au niveau de Tourville-la-Rivière. Pour le moment, l'heure est à l'appel pour savoir combien de personnes pourraient participer sur chaque point de blocage. D'ailleurs, si vous croisez une voiture avec un gilet jaune sur le tableau de bord, c'est un signe distinctif pour indiquer que son conducteur veut participer à la manifestation. L'autre point souvent rappelé par les meneurs de ces mouvements en ligne, c'est la nécessité de créer des rassemblements calmes et pacifiques.