Canteleu. Bonne table : passage à la Tarantine, restaurant charmant de Canteleu

L'emplacement est idéal, au bord d'une route très passante pour accéder à Rouen (Seine-maritime), pour les plus pressés, et à proximité d'un magnifique panorama sur la Seine et la ville aux cent clochers, pour les flâneurs. C'est ici, en haut de la côte de Canteleu que se trouve la Tarantine. À l'intérieur, l'ambiance est à l'image du service : chaleureuse. L'une des spécialités de la maison, c'est la pizza au feu de bois. Les clients ont donc vue sur les deux préposés à leur préparation et sur le four.

Une escalope revisitée

Du côté de la carte, mon choix se porte sur une autre spécialité du chef : l'escalope Tarantine. Dans mon assiette, un morceau de volaille à la crème et aux champignons arrive couvert d'une tranche de jambon cru et de mozzarella fondue. Contrairement à ma légère crainte, l'ensemble est harmonieux et aucun ingrédient ne prend le dessus sur les autres. À côté, les excellentes frites maison et leur sauce au roquefort bien relevée sont tout aussi agréables.

La portion est généreuse, mais je me laisse tout de même tenter par un dessert. Grand classique des bistrots et restaurants, la crème brûlée est fondante et pas trop sucrée. Juste comme je l'aime ! Pour 18,80€, ce combo plat et dessert à la carte vaut bien une escale.

Pratique. La Tarantine, 1, route de Duclair à Canteleu. Tél. 02 35 36 05 05