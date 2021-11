Les services de la Ville et de Caen la mer ont fusionné

Depuis septembre dernier, les services des affaires culturelles de Caen et de Caen la mer ont fusionné. Pourquoi ?

"Les élus souhaitaient favoriser la cohérence entre les établissements de Caen et le territoire communautaire en matière culturelle. Il s’agissait aussi de contribuer au rayonnement des établissements sur l’ensemble du territoire de l’agglomération. Et de permettre aux habitants de Caen la mer de mieux s’approprier les établissements communautaires."

En quelques mots, quelle est la politique culturelle de la Ville et de l’agglomération ?



"Pour la municipalité caennaise, il s’agit de démocratisé la culture, d’ouvrir au grand public tous les lieux culturels et de promouvoir le spectacle vivant. Pour la communauté d’agglomération, la politique menée concerne essentiellement les transferts de compétence qui ont eu lieu à partir des communes de Caen, Hérouville et Ifs, et de mettre en avant les éléments très structurants que représentent la lecture publique et la formation artistique".



Qu’apporte un tel service commun entre la Ville et l’agglomération ?

"Le service commun permet de mettre à disposition de l’agglomération un certain nombre de compétences qu’elle n’avait pas. Dorénavant, l’ensemble des chargés de mission travaillent pour les deux collectivités. Par exemple, depuis le mois de janvier, un chargé de mission a été recruté pour tous les arts visuels et cette personne intervient aussi bien dans la commande publique de la Place Saint-Sauveur que dans le travail en proximité des deux cinémas Art et Essai, le Lux et le Café des Images".



Quels sont les grands projets culturels pour le territoire ?

"Dans un futur immédiat, le développement du réseau de lecture publique : une bibliothèque, dans une commune, est le premier établissement culturel. Concernant la ville de Caen, nous devons faire face au grand enjeu de la commande publique, c’est-à-dire celles d’oeuvres d’art dans l’espace public. Autre défi permanent : la question de la démocratisation de la culture".



Quels liens entretenez-vous avec le Zénith, le Cargö, le BBC ?

"Le BBC est resté de la compétence de la ville d’Hérouville. En revanche, le Zénith est une société d’économie mixte qui a des liens très forts avec la Ville et nous préparons actuellement la nouvelle délégation de service public du Cargö qui devrait voir le jour à l’automne prochain".