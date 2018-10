Ryad admet que Khashoggi a été tué dans son consulat d'Istanbul, aucune trace du corps

Tendance Ouest a écrit :

Eau non consommable à Yvetot : pas de retour à la normale avant mercredi

Des investigations sont en cours pour déterminer exactement ce qui rendu l'eau impropre à la consommation depuis vendredi 19 octobre 2018 à Yvetot et dans quatre communes alentour. La situation semble s'améliorer mais il faut attendre les analyses de l'Agence Régionale de Santé et un délai de 48 heures pour lever les restrictions, soit mercredi 24 octobre au mieux. La collectivité doit distribuer 45 000 bouteilles d'eau entre 15 heures et 17 heures à trois endroits de la ville pour les 12 000 personnes qui sont touchées par le problème. (AFP)

Hier