Caen. [VIDÉO] Un Ornais assiste au lancement d'une fusée Ariane 5 en Guyane

C'est un véritable "rêve d'enfant" qu'a pu vivre Sidoine Barbrel, un habitant du Sap (Orne), dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 octobre 2018. En voyage en Guyane, il a pu assister au lancement d'une fusée Ariane 5, qui embarquait à son bord le satellite de la première mission européenne destinée à l'étude de la planète Mercure. Il se trouvait à 12 kilomètres de la base de lancement, sur le site d'observation Ibis.

"On avait l'impression d'avoir un soleil en face de nous" Impossible de lire le son.

"Un soleil en face de nous"

"À 22h45, il y a eu le lancement avec un décompte sur dix secondes", raconte Sidoine Barbrel. "Il y a eu un flash lumineux assez impressionnant, on avait l'impression d'avoir un soleil en face de nous. Un bruit sourd s'est fait ressentir, il y a eu la première séparation. Ensuite, on a commencé à moins voir la fusée, puisqu'elle s'envolait assez haut dans le ciel. Mais on a pu voir toute la traînée puisque le ciel était parfaitement dégagé."

A LIRE AUSSI.

Ariane 5, pour la 100e fois sur le pas de tir

Réunion à Matignon sur la Guyane, où la mobilisation se durcit

Guyane: Cazeneuve appelle à "poursuivre le dialogue", la mobilisation se durcit

La Guyane se prépare à une "journée morte"

Barrages ouverts en Guyane pour un week-end pascal apaisé