Pirou. Manche : vent de révolte des " toits plats " au camping municipal de Pirou

Vent de fronde au camping municipal de Pirou sur la côte ouest de la Manche. Les propriétaires d'un mobile-home à toit plat sont sommés de quitter les lieux d'ici à la fin de cette année, au profit d'habitations mobiles aux toitures à deux pans.

Des mobile-homes plus récents, mais plus chers

Une décision prise par le conseil municipal de la commune il y a deux ans, et qui désole les propriétaires concernés, qui sont pour la plupart des retraités, n'ayant pas les moyens d'investir plus de 25 000 euros pour un bungalow avec une toiture à deux pans comme le veut la municipalité… Et qui paient à l'année leur location plus de 1 800 euros.

Michèle et son mari sont installés dans leurs mobile-homes à toit plat depuis maintenant 38 ans, dans ce camping municipal. Le moment est difficile. Une lettre recommandée est arrivée jeudi 11 octobre 2018. Mais le couple de retraité ne souhaite pas déposer les armes.

Michèle Impossible de lire le son.

Pour Michèle, la mairie avec ces nouveaux mobile-homes, veut donner au camping un standing plus élevé. Il reste aujourd'hui une dizaine de mobile-homes non désirés sur le camping municipal, certains ont choisi de partir d'autres de résister.