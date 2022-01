Alençon. Zone Libre : les 40 ans de Starmania dans la boîte à musique

Ce mardi 16 octobre 2018, c'est le 40e anniversaire de Starmania. Si la comédie musicale n'a fait sa première apparition sur scène à Paris qu'en avril 1979. L'album studio révélant au public les chansons écrites et composées par Michel Berger et Luc Plamondon, lui, est sorti le 16 octobre 1978. On y retrouve tous les airs qui ont fait le succès de la comédie musicale grâce aux voix de France Gall, Fabienne Thibeault, Diane Dufresne, Claude Dubois et d'un jeune natif de Normandie Daniel Balavoine. Si l'accueil de la critique est tiède, celui du public est fantastique avec notamment un double disque d'or en France. L'une des chansons phares de cet album est dans la boîte à musique de ce 16 octobre 2018.

