Qashqai : son diesel 130 ch change la donne

Ni berline ni break, ni monospace ni SUV non plus, mais un peu de tout cela à la fois, ce premier "crossover" compact s’est en effet, depuis, multiplié à un million d’exemplaires. Mais afin de conforter ce succès dans le temps, de nouveaux arguments sont venus enrichir ce fleuron avec une version à châssis long, le Qashqai +2, fort de 7 places. Sérieusement remodelé l’an dernier, il a dernièrement reçu un diesel novateur, sous la forme d’un 1.6 dCi 130 ch (à partir de 25 600 euros en 4x2 Acenta). Son intérêt ? Offrir 20 ch de plus que le 1.5 dCi 110 ch sans pour autant charger la note en consommation comme en émissions de CO2 (119 g/km), ces excellents résultats étant renforcés par la greffe d’un Stop/Start Hitachi. Et en 4x4, les émissions se stabilisent à 135 g/km. Autrement dit, qu’il soit en 4x2 comme en 4x4, le Qashqai échappe à tout malus, y compris avec sa carrosserie allongée +2 !

Cette nouvelle donne est importante pour Nissan, car elle ouvre désormais aussi ce modèle phare au marché des véhicules de société en vertu d’une imposition TVS modérée de 5,50 euros/g.