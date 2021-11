Mercedes : la ML, luxueuse mais décontractée

Toujours fabriquée aux Etats-Unis, cette Mercedes, dite W166 dans le jargon de la firme à l’étoile, ménage la chèvre et le chou en offrant des dimensions correctement proportionnées pour les deux côtés de l’Atlantique, conciliant habitabilité généreuse, coffre immense et aménagements pratiques au quotidien.

Mais, "bon sang ne sachant mentir", la nouvelle Mercedes ML se montre exemplaire sur l’essentiel : la sécurité des occupants, à l’instar du système Pre-Safe, qui tend les ceintures en cas de danger, ou du détecteur de somnolence, installé de série. Chapeautant l’exécution de base, deux stades supérieurs, Sport et Fascination, haussent progressivement le confort de la ML. Mais le grand luxe reste l’apanage d’options pléthoriques dévolues à "l’infodivertissement" - accès à internet, sono façon auditorium -, la conduite - caméra de recul, feux adaptatifs ILS, vision de nuit et l’on en passe -, ou la pratique intensive du tout-terrain : pack On&OffRoad à 2 400 euros.



Sur route et sur pistes

Les trois motorisations de la ML, toutes avec Stop/Start ECO et programme "anti-CO2", se parent de deux V6, l’un essence (3,5 l. de 306 ch) et l’autre diesel (3 l. de 258 ch). Mais Mercedes ose aussi ici le 4 cylindres diesel 2,2 l. de 204 ch, écologiquement encore plus probant (à partir de 54 900 €). Tous coupleux, ils font oublier la masse importante de ce SUV de charme à 4 roues motrices 4Matic électroniquement contrôlées, grande routière sur la route, mais aussi particulièrement agile sur les pistes de terre !