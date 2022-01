Le-Havre. Football (Le Havre) : non, Mateta n'a pas oublié le HAC

Cinq mois seulement après un match tristement marquant à Ajaccio, son dernier sous les couleurs du Havre AC (Seine-Maritime), Jean-Philippe Mateta était de retour en Normandie le vendredi 12 octobre 2018 sous un autre maillot bleu, celui des espoirs de l'Équipe de France. À Rouen, le longiligne avant-centre a évoqué son actualité, en Allemagne, mais aussi ses bons et mauvais souvenirs avec les Ciel et Marine.

De cette rencontre en Corse, Jean-Philippe Mateta ne garde "pas un bon souvenir". Alors que ses ex-coéquipiers retournent sur l'Ile de Beauté le vendredi 19 octobre 2018, l'ancien Lyonnais et Castelroussin garde un petit sentiment de revanche : "J'espère qu'ils vont gagner et revenir avec les trois points à la maison." À "la maison", l'attaquant a bien vu que personne ne l'avait encore oublié. "Je suis les supporters sur les réseaux sociaux, je vois bien qu'ils disent mon nom… Moi non plus je ne les ai pas oubliés", assure-t-il. Mais serait-il resté au club en cas de montée en Ligue 1 ? La réponse ne se fait pas attendre : "Franchement, je n'y ai pas pensé. J'étais à fond, je voulais monter avec le HAC donc je n'ai pas pensé à ça."

L'adaptation à la Bundesliga

Propulsé par le tremplin havrais, où il était prêté par Lyon, Jean-Philippe Mateta a quitté la France cet été pour rejoindre Mayence, en Bundesliga. "C'est plus intense, ça va plus vite des deux côtés en défense et en attaque. L'engagement c'est un peu pareil car les défenseurs de Ligue 2 mettent des coups quand même", analyse le joueur, qui a inscrit un but lors de ses sept premiers matches outre-Rhin. "Ça va venir, ce n'est pas comme si je n'avais pas les occasions. Au début c'était dur, mais je pense que dans les prochains matches vous allez entendre parler de moi", promet l'attaquant international espoir.

Au rayon des projets à court terme, Jean-Philippe Mateta prévoit aussi de revenir au Havre pour voir ses anciens coéquipiers. Et pourquoi pas pour un match clé : "Je viendrais peut-être voir Le Havre - Ajaccio." Le symbole serait fort.