Rouen. Deux ministres en visite en Seine-Maritime

Alors que le remaniement se fait attendre, deux ministres sont attendues en Seine-Maritime, ce samedi 13 octobre 2018. Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé et Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sont attendus à la fac de médecine de Rouen pour rencontrer les internes de l'ISNI, l'Intersyndicale nationale des internes. Elles visiteront ensuite dans l'après-midi la maison de santé pluridisciplinaire de Croisy-sur-Andelle.