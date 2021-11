Les organisateurs du festival annoncent ce mardi 13 mai les sept premiers noms de la programmation 2012 : Green Day, Placebo, Noel Gallagher's High Flying Birds, The Black Keys, Foster the People, Mark Lanegan et les Islandais de Sigur Ros.

Rock en Seine a ouvert sa billetterie en ligne, uniquement pour le forfait trois jours, vendu au prix de 109€. Les billets à la journée (49€) ne sont pas encore disponibles.