Rendez vous. Caen fête la science

Initiée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la recherche et de l'innovation, cette nouvelle édition annonce un programme toujours aussi prometteur. Elle sera articulée autour de cinq grands événements dont celui du Village des sciences à Caen (Calvados). Les passionnés de culture scientifique et technique seront à nouveau comblés. Coordonnée par Relais de sciences et Science action Normandie.

Près de 300 opérations organisées sur le territoire normand !

Les manifestations sont nombreuses et parmi celles-ci, le Quai des Mondes propose deux expositions et une conférence sur les fourmis et la chimie. Ce petit insecte est une véritable usine chimique à elle toute seule. Pour en savoir plus, il suffit de pousser la porte du Quai des Mondes. D'autres rencontres, portes ouvertes, ateliers… fêtent la science pour les scolaires et aussi le grand public : comment fait-on tourner une image dans sa tête ou bien encore comment entrer dans le monde de l'invisible ? Autant de questions toutes aussi passionnantes les unes que les autres. De quoi éveiller la curiosité des passionnés de Science !

Pratique. Jusqu'au dimanche 14 octobre 2018 au Dôme, au Quai des Mondes. Accès libre. Infos sur www.echosciences-normandie.fr