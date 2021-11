Les résultats du jeu concours Saint-Valentin 2012

Au petit jeu de la photo la plus souriante, la plus originale et la plus " Saint Valentin", c'est une jeune demoiselle qui emporte le trophée 2012. Elle s'appelle Valérie et le cliché qu'elle nous a envoyé la représentant avec son amoureux a fait fondre le jury chargé de désigner parmi toutes les photos que nous avons reçues celles qui méritaient de figurer au palmarès de ce jeu concours diffusé sur nos sites web, lamanchelibre.fr et tendanceouest.com

Comme l'an passé à pareille époque, ce jeu concours destiné à célébrer en s'amusant la Saint Valentin, la fête des amoureux, a connu beaucoup de succès. difficile de faire un choix, forcément subjectif, parmi toutes les photos de couples. Au total ce sont cinq photos qui ont été primées et donc cinq lauréats qui se partagent les prix. Merci a toutes celles et tous ceux qui ont participé au jeu, merci également à nos partenaires qui les bras chargés de cadeaux récompensent les gagnants :

- les Thermes de Bagnoles de l'Orne

- Anthéa Institut, soins du corps

- le Restaurant la Verte Campagne à Trelly

- le Restaurant la Mouette Gourmande à Granville

- le Restaurant la Toque Rouge au Casino d'Agon Coutainville

- l'organisateur de spectacles au Zénith de Caen, 1er Rang

Après plus de 3 500 votes enregistrés sur les photos, il est temps de découvrir le classement :

1er : Virginie avec LOVE : elle remporte un forfait "De l'O pour duO complice" avec les Thermes de Bagnoles de l'Orne ainsi que deux menus au restaurant "La Toque Rouge" du casino d'Agon-Coutainville

2ème : Alicia avec 16 roses pour 16 ans : elle remporte deux cures Lomi-Lomi chez Anthéa Institut ainsi que deux menus au restaurant "La Verte Campagne"

3ème : Didier avec "d'Amour et de sang" : il remporte une boîte de produits de soins avec les Thermes de Bagnoles de l'Orne ainsi que deux menus au restaurant "La Mouette Gourmande"

4ème : Anastasie avec "Baiser en bord de plage" : elle remporte un peignoir offert par les Thermes de Bagnoles de l'Orne ainsi que deux places pour aller voir les Voca-People au Zenith de Caen le 20 mars avec la billeterie 1er Rang

5ème : Tom avec "Tomtom et Nana" : il remporte deux places pour aller voir les Voca-People au Zenith de Caen le 20 mars avec la billeterie 1er Rang

Rendez-vous très prochainement sur tendanceouest.com pour un nouveau jeu concours avec de nombreux cadeaux à remporter !