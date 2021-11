Un "Polmar" fictif aujourd'hui à Granville

La nappe dérive vers la côte et les autorités doivent mettre en place des barrages flottants pour protéger le port de Granville.

Dans la matinée, quatre barrages, trois principaux et un de secours, vont être mis en place devant l'accès à la cale du Hérel. Le barrage de secours sera quant à lui déployé devant l'écluse du bassin à flots.

Plus de 200 personnes et onze bateaux (neuf des différentes administrations plus deux bateaux de pêche) participent à cet exercice.

Objectif: S'assurer qu'en cas de réel pollution, les autorités pourront faire face a un tel évènement.