Lors de notre rendez-vous chez la préfète, on a dénoncé les subventions reçues par EURO CRM, aujourd'hui ils suppriment de nombreux CDD et CDI. Il faut qu'ils remboursent. Voilà pour les affirmations syndicales lors de la manifestation à Alençon (Orne) mardi 9 octobre 2018, contre le gouvernement Macron.

Le Directeur général explique

Contacté par Tendance Ouest, Grégoire de Labarre, le Directeur Général d'EURO CRM fait état de sa lassitude : encore des allégations contre nous… et il explique : EURO CRM optimise ses activités. L'entreprise se réorganise non plus site par site, mais par zone. On a le site d'Alençon dans l'Orne, mais aussi juste à côté le site de Lisieux (Calvados). Notre site d'Alençon travaille sur la relation client, celui de Lisieux est un hub commercial en développement.

Seulement des propositions de mutations

Nous avons été jusqu'à 35 à Alençon, nous n'y sommes plus qu'une vingtaine, mais le site est ainsi davantage rentable sur des activités difficiles, justifie le DG d'EURO CRM. Le site de Lisieux se développe et nous avons proposé au personnel d'Alençon qui le souhaiterait, des mutations à Lisieux.

C'est tout, mais on est optimistes et EURO CRM reste à Alençon !