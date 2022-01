Caen. [Dossier] Calvados : frelons asiatiques, la lutte s'organise

Le téléphone de Sylvain Lebouteiller ne cesse de sonner. Vendredi 5 octobre 2018, il a commencé sa journée en éradiquant un nid de frelons asiatiques dans les jardins du Crédit Agricole de Caen (Calvados). "Ça ne prend pas plus de dix minutes", précise-t-il en enfilant sa combinaison. Le nid se trouve à 16 mètres de hauteur, bien fixé aux arbres.

Le nid de frelons asiatiques, à 16 mètres de hauteur. - Margaux Rousset

Jusqu'à 14 nids détruits par jour

Ce pompier volontaire a créé sa société, "Normandie désinsectisation", depuis quatre ans maintenant. Il s'occupe notamment des nids de frelons asiatiques dans le Calvados. "Parfois, je peux intervenir pour 14 nids dans la même journée", précise-t-il. Sylvain Lebouteiller pique le nid et injecte un produit qui va progressivement tuer les frelons en 48 heures maximum. "Le nid va se désagréger et tomber tout seul". Le spécialiste ne cesse de le répéter : "il ne faut jamais toucher un nid de frelons asiatiques. Ils se sentent menacés et c'est là qu'ils piquent. Quand ils attaquent, ils le font par dizaine. Les gens me disent souvent qu'ils ont eu le sentiment de se faire percuter".

Un plan de lutte collective

Son entreprise fait partie des 27 qui sont agréées dans le département par la FREDON (Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles). Depuis deux ans, un plan de lutte collective est mis en place pour faire face aux frelons asiatiques. À ce jour, 422 communes sur les 538 du département l'ont signé. "Toutes les communautés de communes en font partie", ajoute Déborah Eudes, animatrice à la FREDON. Ce plan de lutte permet une prise en charge rapide des nids. "Lorsqu'on remarque un nid de frelons asiatiques dans le domaine privé comme public, il faut appeler sa mairie. Cette dernière signale le nid sur notre portail web et si la demande de destruction est validée, un prestataire est mandaté pour se déplacer". Chaque commune a choisi trois prestataires dans une liste.

Le frelon asiatique est reconnaissable par :une couleur dominante noire, le bout de l'abdomen orangé, les pattes jaunes, une taille de 3cm environ, plus petit que le frelon commun.

En ce début du mois d'octobre, la ville de Caen comptabilise 93 signalements de nids de frelons asiatiques sur son territoire. En 2017, sur la même période 67 nids avaient été signalés. "Un nid non traité, c'est trois nids de plus l'année d'après", prévient Sylvain Lebouteiller.

Ce plan de lutte permet également aux particuliers qui habitent sur une commune signataire de ne pas payer l'intervention du prestataire. Ainsi, si le coût de l'intervention est inférieur à 110 euros, le département du Calvados prend en charge 30 % du montant. Le reste est à la charge de la commune. Si le montant dépasse les 110 euros, le département paye 33 euros sur le montant. Le reste est à la charge de la commune.

"Ce plan de lutte a été mis en place pour protéger les humains certes mais surtout pour protéger les abeilles car les frelons asiatiques les attaquent, explique Déborah Eudes. Nous sommes sur une courbe montante c'est certain. Le fait de recenser les nids nous permet de voir l'évolution de l'ampleur".

En 2017, 577 nids ont été détruits dans le Calvados. Au vendredi 5 octobre 2018, ils étaient 1623.