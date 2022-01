Publication. Jour-J, heure par heure : un récit inédit du Débarquement en Normandie

Ce nouveau livre rédigé par un passionné, aborde le Débarquement à travers 357 évènements qui, pourtant parfois méconnus, ont eu un rôle prépondérant dans le bon déroulement des opérations.

Une rencontre opportune

Le sujet est une véritable passion chez Marc depuis l'adolescence : "Je passais tous mes étés en Normandie, mon père étant originaire de la région et j'ai commencé très tôt à assister aux commémorations, raconte Marc. Au contact des vétérans, j'ai approfondi le sujet. J'étais surpris de les voir si euphoriques lorsqu'ils se retrouvaient et j'ai voulu en savoir plus sur leur expérience lors de cette journée fatidique et au cours de la bataille de Normandie".

La rencontre avec Maurice Chauvet, un des 177 Français du commando Kieffer qui ont débarqué le 6 juin 1944 sur les plages normandes, fut une véritable révélation pour Marc : "Maurice avait été sollicité comme conseiller historique pour ses connaissances pour le film 'Le jour le plus long'. Son exigence d'authenticité était-elle qu'il avait fini par se brouiller avec le réalisateur. En 2001, j'échangeais pour la première fois avec lui à l'occasion des commémorations à Ouistreham. J'avais tout juste 15 ans, lorsqu'il m'emmena pour la première fois avec lui explorer les lieux de combat". Cet évènement scellait le début d'une longue amitié. "Nous nous sommes fréquentés souvent jusqu'à sa mort en 2010 à l'âge de 91 ans aux Invalides et son témoignage m'a nourri. Il me parlait souvent de son camarade mortellement blessé sur Pegassus Bridge et de ce crucifix soufflé au sol à Ranville qu'on pouvait encore voir il y a quelques années."

Le désir de partager une passion

À la suite de cette rencontre, un véritable élément déclencheur, Marc se consacre entièrement à sa passion et accumule au fil de ses recherches de nombreuses connaissances sur le sujet. Afin de partager ses connaissances et d'enrichir les siennes, il met en place un réseau de passionnés : l'association D Day Overlord dédiée à la mémoire de la bataille de Normandie. Dans un même temps il alimente son site internet éponyme en publiant fréquemment des articles mais il contribue également en 2014 à la presse écrite en participant à la rédaction d'un numéro hors-série du magazine Normandie 44.

"Il reste encore beaucoup de découvertes à faire, constate-t-il, et de nombreux sujets que l'on croyait bien connus sont en fait méconnus. Par exemple les historiens racontent souvent que lorsque les rangers atteignent la pointe du Hoc ils furent surpris de ne pas y trouver de canons, or on sait aujourd'hui qu'ils étaient déjà informés de cette situation avant même de se rendre maîtres du terrain." Le travail mis en commun de ce réseau de passionnés qui ne sont pas forcément historiens de formation, la rencontre avec des vétérans et l'exploitation des archives, permet ainsi à Marc Laurenceau de revisiter les évènements avec le plus de véracité possible.

Une nouvelle approche

Après une longue maturation, Marc Laurenceau vient de donner le jour à son premier ouvrage. "Il m'aura fallu quatre ans pour mener à bien ce projet, explique-t-il. Je ne voulais surtout pas refaire un énième livre sur le sujet mais trouver une manière originale de présenter les évènements." C'est pourquoi Marc Laurenceau opte pour une approche chronologique. "On part du particulier pour aller vers le général, précise l'auteur. J'ai choisi de sélectionner 357 évènements qui m'ont été inspirés par les journaux de marche des régiments. Ils consignent avec minutie heure par heure les évènements. Cela m'a permis de mettre à l'honneur des actions dont on parle généralement peu et qui pourtant ont eu leur rôle à jouer dans le déroulement des opérations."

L'auteur cite par exemple la mission de renseignement menée dès le 4 juin par deux sous-marins de poches au large des plages normandes avec seulement trois personnes pour tout équipage à bord : "Ils devaient baliser l'accès aux côtes normandes pour l'armada alliée. Ils observent le rivage, communiquent les informations par radio à la flotte en patrouillant au large de Sword et Juno : c'est l'opération Gambit". Mais l'auteur approfondit aussi certaines opérations plus connues du grand public comme l'opération Titanic : "Il s'agit de larguer des mannequins par parachute pour leurrer les Allemands sur les intentions des alliés. Ce qu'on sait peu c'est que de vrais parachutistes accompagnaient les mannequins avec un appareil diffusant une bande-son qui simulait des tirs d'armes automatiques pour mieux duper l'ennemi".

Un ouvrage clair sur un sujet complexe

L'atout de ce livre imaginé par Marc Laurenceau c'est son accessibilité. "Ce n'est pas un livre pour les spécialistes, souligne Marc. J'ai voulu rendre le sujet abordable tout en fournissant des pistes pour ceux qui souhaitent approfondir : j'ai choisi de faire des encarts sur des sujets particuliers dans ce but". Pour davantage de clarté, Marc a souhaité se concentrer sur le Débarquement en lui-même : "Cependant je restitue le contexte en évoquant la préparation de l'assaut et les suites immédiates du Débarquement. Je ne voulais pas non plus me concentrer sur l'une ou l'autre des plages mais donner une vue générale des évènements".

Or c'est un vrai défi de résumer un tel évènement : "1,5 million de soldats ont été impliqués, la bataille de Normandie a duré 90 jours, et le jour même une centaine d'opérations ont été menées simultanément : c'est assez complexe de raconter avec simplicité tous ces évènements combinés", reconnait-il. Cette approche chronologique permet de comprendre comment ces opérations se sont imbriquées et quels ont été l'impact de chacun des évènements cités. Cet ouvrage didactique et facile à lire est illustré par de nombreuses photographies originales et est particulièrement bien documenté : "Je me suis basé sur l'étude des archives militaires, la plupart sont accessibles en ligne : les Américaines depuis longtemps et les Britanniques depuis peu". L'auteur pense déjà à une suite qui sera bien entendu consacrée à la bataille de Normandie.

Pratique. Jour-J heure par heure, Marc Laurenceau, Orep Editions, 25€.