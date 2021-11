Handball (N1F) : noir c'est noir pour Colombelles

Samedi 10 mars, les Colombelloises ont concédé leur troisième revers de rang, non pas contre un adversaire de haut de tableau comme cela avait été le cas précédemment, mais face à la "modeste" formation de Rennes. Le neuvième de Nationale 1 leur a même infligé une franche correction (22-31). Dominé dès le début de match, rentré aux vestiaires avec sept buts de retard (11-18), Colombelles n'a jamais été en mesure d'accrocher son adversaire. Les Bas-Normandes ont réalisé leur moins bonne prestation de la saison à domicile, une semaine après avoir coulé à La Rochelle.

La défense prend l'eau

"Vu les nombreuses grosses blessures subies en janvier, les filles s'étaient ressaisies, explique Philippe Breysacher. On paye cash ce surcroit d'énergie. L'équipe a explosé physiquement contre des équipes qui jouent très dur." Contre Rennes, seule Alisson Breysacher a sonné la révolte. De retour d'une grippe, touchée au mollet et à l'épaule, la capitaine a fait souffrir ses adversaires en inscrivant huit buts. Personne n'a suivi son exemple. "A l'aile, c'est une catastrophe, peste Philippe Breysacher. Sur la base arrière, il n'y a qu'Alisson qui est capable d'être dangereuse. On est en panne de solutions."

Le problème n'est pas seulement offensif pour Colombelles. Voilà quatre matchs que la défense encaisse 30 ou 31 buts. L'absence de Marie Cénédésé (tendon de l'auriculaire sectionné) pèse lourd dans ce secteur, comme celle – plus ancienne et plus longue – d'Audi Pereira. Les blessures, voilà le mal principal du CLCH. Il ne s'est pas arrangé contre Rennes. Marie Gagez sera probablement forfait dimanche 18 mars à Poitiers, tandis que Gwladys Marie souffre du genou. La simple entorse constatée aux urgences pourrait être plus grave… Rien ne plaide en faveur des Colombelloises, toujours cinquièmes de Nationale 1, à l'heure actuelle. Poitiers, positionné un rang plus haut au classement, a beau rester sur trois défaites consécutives, gagner là-bas ressemble presque à une mission impossible.