Caen. Caen : un premier frigo solidaire installé en centre-ville

Chacun peut y déposer ou y prendre des denrées alimentaires : un premier frigo solidaire a été créé à Caen (Calvados). Il est installé au 37, rue Écuyère, devant l'Aromathèque. C'est sur les réseaux sociaux que Clémence Thomine, la gérante de la boutique, a découvert ce concept de frigo solidaire. Une démarche de partage, pour venir en aide aux personnes dans le besoin, qui a séduit la jeune femme.

À travers la vitre du frigo installé devant sa boutique, on y distingue quelques produits : une boîte de conserve d'haricots, un mélange riz basmati et légumes secs ou encore des bananes. Pour ce projet, Clémence Thomine a lancé une campagne de financement participatif. Au bout de quelques mois, elle a récolté les 1300€ nécessaires pour l'achat du frigo. "Maintenant, il faut participer dans le réel et faire vivre ce frigo", explique-t-elle. "Il n'y a pas énormément de dépôts pour l'instant. Je pense qu'il faut que les gens prennent l'habitude, voient où il est placé et comment cela fonctionne."

Produits secs, conserves, légumes…

Quelques règles sont à respecter pour déposer des produits : il est possible de déposer des produits secs, gâteaux, boîtes de conserve ou encore des légumes. En revanche, les produits déjà cuisinés, les viandes, le poisson et l'alcool sont à éviter. "Tout le monde peut venir déposer ou prendre des produits", précise Clémence Thomine. "Il n'y a pas de regard dessus et il n'y a pas besoin de rentrer dans la boutique pour demander si on peut prendre les produits."

Il y a certaines règles à respecter pour déposer les produits dans le frigo solidaire. - Etienne Escuer

Même s'il est situé à l'extérieur, le frigo n'est accessible qu'aux heures d'ouverture de la boutique, de 10 heures à 19 heures, du mardi au samedi.