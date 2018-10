Cavale de Redoine Faïd: trois complices présumés écroués

Au terme de 96 heures de garde à vue, ils ont été présentés à la justice. Poursuivis notamment pour association de malfaiteurs, ils ont été placés en détention provisoire, selon une source judiciaire.

Parmi les trois suspects figure une jeune femme de 28 ans, considérée comme la logeuse présumée du braqueur multirécidiviste, qui s'était évadé de la prison de Réau (Seine-et-Marne) le 1er juillet par hélicoptère avant d'être arrêté mercredi, au terme de trois mois de traque policière.

Elle avait été interpellée dans son appartement situé dans un quartier HLM de Creil (Oise) en même temps que Redoine Faïd, ainsi que le frère et le neveu de celui-ci, Rachid et Ishaac H. Trois autres personnes, un autre neveu - Liazid F. - et les deux autres mis en examen ont été interpellés dans d'autres villes de l'Oise.

C'est notamment elle qui a mené les enquêteurs sur la piste du fugitif: grâce à un important travail de surveillance téléphonique, elle avait été identifiée comme étant une de ses complices.

Selon le procureur de Paris François Molins, elle avait été vue à plusieurs reprises avant l'interpellation prenant à bord de son véhicule une personne vêtue d'une burqa "dont l'allure laissait supposer qu'il pouvait s'agir d'un homme", en l'occurrence Redoine Faïd.

Selon une source proche de l'enquête, elle se prénomme Alima et était la petite amie d'Ishaac, 25 ans. Elle a été adjointe de sécurité à la police aux frontières (PAF) à l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle jusqu'en 2016 et son casier était jusque-là vierge.

De même source, les deux autres hommes mis en examen dimanche, qui se prénommeraient Hamza et Kamel, sont suspectés d'avoir apporté leur concours à l'évasion. Hamza a déjà été condamné pour meurtre, tout comme Liazid.

Cavale "low-cost"

Sur les trois mois de fuite, "le puzzle n'est pas encore complet", a indiqué à l'AFP une source proche des investigations. Mais pour les enquêteurs, pas de doute qu'il s'est agi d'une cavale "low-cost".

Redoine Faïd "a essayé de monter un coup car il n'a pas d'argent", a raconté cette source. "Il était aux abois, méconnaissable."

Le 1er juillet, Redoine Faïd, condamné en appel en avril à 25 ans de réclusion criminelle pour son rôle d'"organisateur" dans un braquage raté en 2010 qui avait coûté la vie à une policière municipale, s'était fait la belle en hélicoptère, aidé par un commando armé qui avait auparavant pris en otage le pilote.

L'appareil s'était posé dans la cour d'honneur du centre pénitentiaire, dépourvue de filins de sécurité.

Le lendemain, la ministre de la Justice Nicole Belloubet avait reconnu, sous le feu des critiques, qu'il y avait "peut-être" eu une défaillance. L'Administration pénitentiaire s'était vu reprocher d'avoir tardé à transférer Faïd comme l'avait demandé la Direction interrégionale d'Ile-de-France, notant une "menace sérieuse".

Faïd s'était déjà évadé le 13 avril 2013 de la prison de Lille-Sequedin, en prenant quatre surveillants en otages. Il avait été repris six semaines plus tard en région parisienne.

Mis en examen mercredi, notamment pour "évasion en bande organisée", "enlèvement et séquestration en bande organisée", "association de malfaiteurs en vue de la commission de crimes" et pour "transport d'armes ou d'engin explosif", il a été de nouveau incarcéré, cette fois-ci dans la prison de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), l'une des plus sécurisées de France.

Son frère Rachid a quant à lui été placé en détention provisoire à Fleury-Mérogis (Essonne) et ses deux neveux, Liazid F. et Ishaac H., à Bois d'Arcy (Yvelines) et Meaux (Seine-et-Marne).

