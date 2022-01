Lessay. Zone Libre au Rallycross de Lessay

Les Samedi 6 et 7 Octobre, la piste de Lessay dans la Manche accueille la neuvième et avant dernière manche du championnat de France de Rallycross. Pour les novices, le rallycross, c'est simple Prenez une piste avec de l'asphalte et de la terre, 8 voitures de Rallye et le premier qui arrive a gagné. Le spectacle est intense et attire des milliers de visiteurs. À la veille des hostilités, Zone Libre s'est installé sur la grille de départ avec David Deslandes (organisateur) Claude Tarin (maire de Lessay) Antoine Massé et Valentin Comte (pilotes).

