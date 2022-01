Le-Havre. HAC-Béziers : après la victoire à Metz, "on ne se sent pas plus forts"

Une semaine après sa victoire 1 but à 0 face à Metz (Moselle), premier du championnat de Ligue 2, le Havre AC (Seine-Maritime) est de retour sur le terrain vendredi 5 octobre 2018. Les joueurs havrais, 5e au classement, affrontent Béziers (Hérault), 17e après neuf journées de championnat.

La victoire sur le terrain du leader a fait du bien à l'équipe, "Je suis sorti du match en étant fier de mon groupe parce qu'on a été loin dans l'effort, dans l'entraide et l'aspect technique", indique le coach Oswald Tanchot. Pour autant, il n'est pas question de s'enflammer car "on a subi et on ne se sent pas plus forts, ce serait un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Cette victoire valide le travail, l'état d'esprit mais ça ne veut pas dire qu'on est plus fort après le match qu'avant le match".

D'autant qu'il reste encore du travail pour espérer grimper sur le podium "j'ai eu le sentiment qu'on pouvait encore leur envier beaucoup de choses", poursuit Oswald Tanchot.

Mise en garde

Il a donc mis en garde ses joueurs : "cela a été fait dès le premier jour, non pas contre l'excès de confiance mais sur l'euphorie qu'il peut y avoir après un match. C'est un mot d'ordre que j'ai passé mais je crois qu'il avait déjà été passé dans le vestiaire entre les joueurs."

Durant la semaine qui a suivi cette victoire face à Metz, il dit avoir été attentif à ce qu'aucun joueur ne soit tenté par cet excès, "j'aurais bien aimé qu'il y en ait un ou deux qui sortent du cadre pour pouvoir avoir un moment pour repasser ce message mais je n'ai pas eu besoin de le faire", dit-il, satisfait.

Oswald Tanchot estime que les joueurs ont conscience qu'après "avoir fait le boulot à Metz, on a un devoir derrière de faire le boulot sur les autres matchs".

La suite, c'est donc Béziers, ce vendredi 5 octobre 2018 et "ce ne sera pas plus simple parce qu'avec Metz, le projet était clair : on a défendu, on a essayé de les contrer, d'être solides alors que face à Béziers, on va devoir être solides et créer du jeu, des occasions et être efficaces donc ça va être beaucoup plus large".

Rendez-vous à 20 heures au stade Océane pour le coup d'envoi de la rencontre.