Shaka Ponk disque d'or !

Le groupe français d'électro-rock crée en 2000 dans le Nord de la France remporte un réel succès depuis 2006, mais ce 3ème album “The Geeks and the Jerkin’ Socks” permet une exposition totale au grand public avec les singles "Palabra mi amor" avec Bertrand Cantat et "My name is stain".

Après un Zénith de Paris plein à craquer en novembre dernier, le groupe fera salle comble aussi à l’Olympia les 2 et 4 avril prochain. La tournée qui a démarré en juin 2011 avec un concert à la Cigale complet se poursuivra tout l’été, ils seront notamment à l’affiche du Printemps de Bourges, Europa Vox, Solidays, Eurockéennes, Dour Festival, Les francofolies de la Rochelle, Musilac, ou encore du Main Square Festival.

Après des dates en Basse-Normandie comme au Normandy ou à La Luciole, le groupe sera fin mai au festival Papillons de Nuit.

Le groupe clôturera l’année 2012 par une tournée d’une vingtaine de dates en France dont trois dates consécutives à Paris (Olympia, Zénith, Bataclan)