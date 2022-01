Ligue Europa: Bordeaux assommé, Rennes freiné

Dans la soirée, Marseille, battu par Francfort lors de la 1re journée, tentera d'ouvrir son compteur chez les Chypriotes d'Apollon Limassol.

Battus en ouverture par le Slavia Prague (1-0), les Girondins n'ont pas été récompensés de leurs multiples occasions et ont vu leurs chances de qualification nettement se réduire avant une double confrontation avec le Zénit Saint-Pétersbourg.

Sotiriou a ouvert la marque pour les Danois d'une tête puissante (42e). Juste avant la pause, les Bordelais auraient pu égaliser sur penalty. Mais Kamano, l'homme en forme depuis le début de saison, a vu sa frappe passer juste au-dessus de la transversale (45+3), jouant décidément de malchance après avoir touché la barre sur un lob à la 29e minute.

En deuxième période, Karamoh a eu à deux reprises la balle de l'égalisation au bout du pied mais il s'est heurté à chaque fois au solide gardien Andersen alors que le poteau, sur une reprise de Tchouameni (81), a encore sauvé les Danois.

Les Girondins ont fini par égaliser par une frappe rageuse de Sankharé, bien servi par l'ancien de Copenhague Cornelius (84). Mais les Danois, invaincus depuis 10 matches en C3, ont douché les espoirs des Français en fin de rencontre grâce à Skov (90+2).

Avec zéro point, Bordeaux est dernier de son groupe et la qualification paraît déjà loin, même si le Slavia Prague (3e, 3 points devant les Girondins) s'est aussi incliné, chez le Zénit-Saint-Pétersbourg (1-0).

Rennes ne gagne plus

Sans Sarr (blessé) et Ben Arfa (ménagé), puis privé de Baal sorti sur blessure en première période, Rennes n'a pas confirmé sa victoire inaugurale contre les Tchèques de Jablonec (2-1).

Les hommes de Sabri Lamouchi on concédé l'ouverture du score à la 64e minute, lorsque Zaynutdinov a devancé le capitaine rennais André pour placer une belle tête. Les Bretons ont eu l'opportunité d'égaliser à la 87e, mais la frappe de Bensebaini a fini sur la base du poteau gauche adverse.

Quelques minutes plus tard, les Rouge et Noir ont encaissé un deuxième but à l'issue d'un contre conclu par un tir puissant de Tomasov sous la barre (90+1).

Les Rennais enchaînent un quatrième match sans victoire toutes compétitions confondues et n'ont plus gagné depuis leur succès face à Jablonek. Ils occupent la 2e place du groupe K derrière Astana avant le match entre Jablonek et le Dinamo Kiev en soirée.

Dans les autres matches de la soirée, les favoris ne se sont pas fait surprendre. Arsenal, où Lacazette et Özil ne sont rentrés qu'en fin de match, s'est imposé 3-0 à Qarabag. L'AC Milan d'abord mené par l'Olympiakos, l'a emporté 3-1 avec un doublé de Cutrone et un but d'Higuain. Leverkusen s'est imposé 4-2 à domicile face à l'AEK Larnaca.

Salzbourg a battu le Celtic 3-1, pendant que Leipzig s'est imposé sur le même score à Rosenborg. Le Dinamo Zagreb a réalisé la bonne performance de ce début de soirée en allant gagner chez Anderlecht 2-0.

A LIRE AUSSI.

Europa League: Marseille, un travail à finir

Europa League: Lyon et Marseille pour faire un pas vers les 16e, Nice pour se racheter contre la Lazio

Europa League: Lyon en danger, l'OM avant le clasico

Europa League: fin de parcours pour Tottenham, Bilbao et la Fiorentina en 16e

Europa League: Lyon et Nice doivent partir du bon pied, Marseille sous pression