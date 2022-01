Le-Havre. Baisse de fréquentation pour la nuit du tourisme au Havre

La sixième nuit du tourisme s'est déroulée au Havre (Seine-Maritime) samedi 29 septembre 2018. L'événement a accueilli 2 596 visiteurs. Une fréquentation en légère baisse certainement à cause de la programmation le même soir du concert gratuit sur la plage de Martin Solveig. En tête des visites : le Muséum, les bus Bee Le Havre et le Muma. Les nuits du tourisme de l'estuaire se poursuivent samedi 6 octobre 2018 à Fécamp, Les Loges, Saint-Pierre-en-Port, Deauville, Vauville, Bénerville et Trouville-sur-Mer.