Caen. Dans les coulisses du spectacle équestre Bartabas à Caen

Caravanes et chapiteaux ont investi le grand parking de la Colline aux oiseaux de Caen (Calvados). Pendant un mois, le spectacle équestre "Ex Anima" conçu par Bartabas, met à l'honneur les plus fidèles compagnons de travail du théâtre Zingaro. Les cavaliers sont au service des chevaux.

"Ce spectacle montre tout ce que le cheval a apporté à l'homme", précise Emmanuelle Santini, cavalière et assistante de Bartabas. Ainsi, le cheval de bataille, de la campagne, de la mine sont présentés dans les différents tableaux.

Avant le spectacle, les animaux sont brossés et préparés. Ce sont eux les artistes, ils ont besoin de concentration. - Margaux Rousset

Chaque représentation est unique. Les chevaux ne réagissent pas deux fois de la même manière "et c'est ça qui est intéressant dans ce spectacle : chaque spectateur va interpréter les actions des chevaux différemment", précise Bartabas après la représentation.

Ex Anima sera-t-il le dernier spectacle de Bartabas ? - Margaux Rousset

Ultime création ?

Ex Anima sonne-t-il comme un spectacle d'adieu de Bartabas ? Rien n'est moins sûr. "Je l'ai appelé 'ultime spectacle' parce que pour moi, dans l'évolution de la compagnie, ce que je montre dans ce spectacle c'est l'aboutissement de 35 ans de travail. J'ai enfin eu le culot de faire un spectacle qu'avec des chevaux".