Caen. Bonne table à Caen : un Holy et au lit

S'il y a bien un indémodable, apprécié quand il fait chaud, mais aussi en automne, quand les températures se cassent un peu la figure, c'est le burger. En plein centre-ville de Caen (Calvados), entre la Tour Leroy et le port, Holy Moly propose une carte variée, avec des produits locaux.

Un riche choix d'ingrédients

Le service se fait au comptoir, comme dans un fast-food. Quelques minutes d'attente, pas plus. Le burger vous est servi à table, dans un panier, avec des frites maison. La carte est assez variée. De grands classiques, comme le burger avec steak, cheddar, oignons et bacon. Et d'autres, plus recherchés. "Les gourmets", comme les appellent le chef. Un burger avec du chèvre et du miel, un autre avec du chorizo et de l'avocat, ou encore camembert fondu et gorgonzola. Le tout, avec du bœuf, du poulet, ou totalement végétarien.

Les prix sont raisonnables. La formule burger, avec frites et boisson se paie entre 10 et 15 euros. La carte des desserts n'est pas très riche. Mais ce n'est pas un problème. Le client en a pour son argent avec un plat déjà très garni. Seuls les gros estomacs oseront poursuivre avec un cheesecake ou un crumble.

Pratique. Holy Moly, ouvert tous les jours de 11h30 à 22 heures. Jusqu'à 23 heures du jeudi au samedi. 2 Quai Vendeuvre à Caen.