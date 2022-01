Caen. Caen : un nouveau visage pour la Polyclinique du Parc

C'est un projet à 8,5 millions d'euros de travaux. L'extension de la Polyclinique du Parc, à Caen (Calvados), a été évoquée lors d'une réunion d'information, le mercredi 26 septembre 2018, en compagnie d'élus de la Ville. L'infrastructure souhaite être opérationnelle pour les vingt prochaines années avec cette extension. Elle accueille déjà 50 000 patients annuellement et emploie 370 personnes. L'objectif des travaux : "faire face à la saturation des capacités et sécuriser les urgences", explique Samuel Kowalczyk, directeur de la polyclinique.

Fin des travaux en 2020

L'établissement a été construit en 1991. Il compte aujourd'hui 238 lits. Parmi les 50 000 patients traités chaque année, 22 000 le sont aux urgences. Les travaux permettront de mettre en place quatre salles de bloc opératoire en plus, un deuxième scanner, et un second IRM.

Plus globalement, ce sont tous les services de soins de proximité, particulièrement adressés à la population de la rive droite de Caen, qui seront réalisés dans de meilleures conditions. 60 emplois devraient être créés à l'horizon 2023. Les travaux devraient débuter au deuxième trimestre 2019, pour un achèvement prévu plus d'un an après, fin 2020.

Jardin thérapeutique

Les travaux seront réalisés avec des entreprises locales. Au-delà du bâtiment en lui-même, la qualité des espaces verts qui entourent la polyclinique sera améliorée, avec la création d'un jardin thérapeutique. De nouvelles places de stationnement vont également être créées.